Popolare di Sondrio, utile in calo a 105 milioni nel primo semestre

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Laha chiuso ilcon unpositivo per 105,1 milioni di euro (-23,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), che riflette il forte incremento dei proventi dell'attività bancaria caratteristica che si attestano a 504,8 milioni di euro (+16% rispetto al 30 giugno 2021;+21,3% e+7,9%). Il dato incorpora anche significativi oneri per la stabilizzazione del Sistema bancario pari a 40 milioni di euro, in ulteriore incremento rispetto al periodo di confronto."Dopo la trasformazione in società per azioni avvenuta alla fine dello scorso anno, sono soddisfatto di poter commentare questa importante performance,con quanto fatto in 150 anni di attività come società cooperativa", ha dichiarato, Consigliere delegato e Direttore generale."Abbiamo registrato un utile netto pari a circa 105 milioni di euro grazie soprattutto alla forte crescita dell'attività bancaria caratteristica che supera il mezzo miliardo di euro, evidenziando una volta di più la nostra natura di", ha aggiunto.Laammonta a 38.215 milioni di euro, in calo rispetto ai 39.304 milioni di fine 2021 (-2,8%), ma in incremento rispetto al 31 marzo 2022 (+1,4%). Le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese sono state pari a oltre 3,1 miliardi di euro, in crescita rispetto agli oltre 2,5 miliardi del periodo di confronto.In ulteriore riduzione l'incidenza dei, come sintetizzato dall'NPL ratio che si attesta al 5,2% dal 5,8% di fine 2021. Ilsi attesta in area 30 punti base non discostandosi di molto dai valori consuntivati sia nel periodo di confronto sia nel primo trimestre del corrente esercizio.