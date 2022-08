Scuola, Pacifico (Udir): "Chiediamo al governo più aule, conferma organico Covid e revisione norme dimensionamento"

(Teleborsa) - "I dirigenti scolastici ci chiedono l'aerazione delle aule e più aule, oltre a richiedere di rivedere le norme sul dimensionamento. Inoltre ci chiedono di intervenire presso il governo anche per confermare l'organico Covid che è risultato essenziale per le nostre scuole". È quanto ha affermato ilcommentando,in un'intervista all'agenzia Italia stampa, l'inizio del nuovo anno scolastico, che partirà tra poche settimane."Queste proposte – ha proseguito il, giovane sindacato che tutela i dirigenti scolastici e rappresenta più di 400 presidi in tutta Italia – le mettiamo al tavolo anche per quanto riguarda il decreto Aiuti bis. Speriamo che il governo le accolga, altrimenti a settembre le scuole riapriranno, ma purtroppo potranno essere richiuse presto".