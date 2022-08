Costamp, il delisting intrappola i piccoli azionisti. Faro sull'EGM

Costamp

(Teleborsa) - L'11 luglio il consiglio di amministrazione diha convocato l'assemblea degli azionisti per deliberare la(EGM), il 29 luglio i soci hanno approvato la delibera e da oggi il titolo non è più quotato sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Ilha peròdella società - leader nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per la componentistica nel settore automotive - che hanno solo potuto vendere a prezzi significativamente inferiori a quelli di carico o decidere di tenere le azioni di un'azienda non più quotata su alcun sistema di negoziazione.Secondo la società, la quotazione in Borsané ha agevolato nei termini auspicati il perseguimento delle proprie strategie di crescita, e quindi il delisting consentirà un contenimento dei costi e una maggiore flessibilità operativa per perseguire obiettivi di riorganizzazione aziendale, anche mediante operazioni per linee esterne.Nell'assemblea del 29 luglio erano presenti 40.114.820 azioni, pari al 94,15% del capitale. La revoca è statae dell'89,80% del capitale. Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la revoca era subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea. L'azionista di maggioranza Co.Stamp S.r.l aveva l'89,47% del capitale e lo 0,13% erano azioni proprie, con il residuo 10,4% in mano al mercato.Costamp non ha reso noto se in futuro intende acquistare le azioni dei piccoli azionisti, ma si è limitata a sottolineare che successivamente alla revoca le azioni "non saranno negoziate su alcun mercato [...], ma potranno comunque essere, ai sensi del codice civile".Il procedimento ha ovviamente rispettato tutti i regolamenti in essere, ma anchein termini di liquidità, controllo dell'azionista di maggioranza sulla società e tutela degli azionisti di minoranza. Inoltre, il delisting era tutt'altro che atteso, visto il buon andamento della società: Costamp ha chiuso il 2021 con un Valore della Produzione pari a 54,5 milioni di euro (+6,3%), un EBITDA di 8,4 milioni di euro (+53%, con un margine in aumento al 15,4% dal 10,7%) e un utile di 3,8 milioni di euro (0,8 milioni di euro nel 2020).I vertici della società hanno accusato il mercato di non aver capito il valore di Costamp, anche se gli investitori sollevano qualche dubbio sulla possibilità di ottenere una giusta valorizzazione con scelte molto conservative. "Bisogna ammettere che Costamp non ha mai fatto molto per farsi valorizzare dal mercato, perché haper restare quotati - fa notare un operatore di mercato, specializzato in financial advisory sull'ex AIM Italia - Le società che vogliono crescere, raccogliere denaro sul mercato e soprattutto valorizzarsi mettono sul mercato di più, tanto che la media dell'EGM è tra il 28% e 30%".Inoltre, la possibilità di portare a termine un delisting con questi termini non è sostenuta solo dai regolamenti e dalle scelte dell'azionista di controllo, ma anche dal tipo dei partecipanti al mercato. "Il listino italiano è migliore per i piccoli azionisti, perché presenta più tutele, mentre ad esempio il regolamento di borsa dell'Euronext Paris ha meno tutele - spiega un operatore specializzato in operazioni di finanza straordinaria per small e midcap - Tuttavia, in Francia la. Fossimo stati in Francia, una società con il 10% di flottante avrebbe avuto due soci, un assicurazione e un fondo tradizionale, e con loro nessuna società si sarebbe permessa di fare un delisting così".Intanto, i piccoli azionisti di Costamp si stanno confrontando sui forum online, alla ricerca di azioni che possano consentire loro di non uscire dall'investimento fatto con ingenti perdite. "Il, con la speranza che poi la società riacquisti le azioni da non quotata. Sia perché tutti noi piccoli azionisti, sulla base dei corsi azionari, stiamo perdendo tantissimo, e sia perché stiamo, dove non varrebbe più il valore di mercato ma quello dell'azienda, e sulla base dei numeri di bilancio ci avvicineremmo ai nostri desiderata, valori circa tre volte più alti rispetto agli ultimi corsi di Borsa", spiega a Teleborsa Matteo Podestà, libero professionista che investe in borsa e che sta cercando di coordinare gli altri piccoli investitori di Costamp.Podestà ammette di essere sconcertato e sfiduciato nei confronti dell'Euronext Growth Milan. "Probabilmente su altri emittenti dell'EGM, proprio per non cadere più in una situazione del genere, dove peraltro con un atto molto veloce si è arrivati alla revoca", aggiunge.Contattata da Teleborsa per unha ricordato che "il delisting Costamp è stato votato in assemblea ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti di Euronext Growth, che prevede l'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea".L'articolo recita infatti che "l'emittente che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data e,, la revoca deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea".Sulla possibilità di implementare miglioramenti normativi in merito alle modalità di delisting, anche per tutelare maggiormente i piccoli azionisti, Borsa Italiana ha evidenziato che "al fine di apportare, ove necessario, modifiche migliorative dei propri regolamenti".