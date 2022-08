Daimler Truck, trimestrale positiva. Vede "forte domanda"

Daimler Truck

Daimler Truck Hold

(Teleborsa) -, uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli commerciali, ha aumentato lea 120.961 unità nel secondo trimestre 2022 (+4% sul secondo trimestre 2021), nonostante i continui vincoli della catena di approvvigionamento e i venti contrari dai prezzi delle materie prime. Sostenuti da vendite unitarie positive, prezzi netti migliorati e maggiori contributi dalle attività post-vendita, nonché effetti positivi dai tassi di cambio (FX), isono aumentati del 18% a 12,1 miliardi di euro.L'è aumentato del 15% a 1.010 milioni di euro. Sia ricavi che EBIT sono risultati superiori alle attese del mercato, secondo dati Refinitiv. Daimler Truck "vede un" e il portafoglio ordini "rimane su un livello elevato", si legge nella nota sui conti."Date le sfide in corso con la catena di approvvigionamento, le materie prime ei prezzi dell'energia, possiamo essere soddisfatti dei nostri risultati nel secondo trimestre - ha commentatodi Daimler Truck - I nostri obiettivi finanziari per il 2022 rimangono invariati. Tuttavia, l'anno in corso continuerà ad essere. Pertanto rimarremo concentrati sull'esecuzione in tutti i segmenti".Daimler Trucka livello di gruppo siano compresi tra 48 e 50 miliardi di euro nel 2022.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 27,65. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 27,01 e successiva a quota 26,37. Resistenza a 28,45.