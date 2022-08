Gruppo Iccrea, utile 1° semestre sale a 683 milioni. In calo gli NPL

(Teleborsa) - Il Gruppo BCC Iccrea, costituito da 120 Banche di Credito Cooperativo, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 683,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 405 milioni di euro di giugno 2021. Ilha raggiunto 1,7 miliardi di euro, in crescita del 18% anche grazie alle più favorevoli condizioni finanziarie di cui hanno beneficiato i rendimenti dei titoli in portafoglio. Lepro-forma sono salite a 711 milioni di euro, in aumento dell'8%. Gli indicatori di solidità patrimoniale sono tra i più alti in Italia, con un CET1 ratio del 17,8% e un TCR del 19,0%.La forte presenza sui territori è testimoniata daper complessivi 90,1 miliardi di euro, in crescita di 1,3 miliardi di euro (+1,4%) rispetto agli 88,8 miliardi di euro di fine 2021, "evidenziando un miglioramento della qualità creditizia generale nonostante il contesto di incertezza economica determinato dal conflitto russo-ucraino", sottolinea il gruppo.Le iniziative di derisking hanno portato a undel 5,9% (6,9% a fine 2021) e undel 2,2% (2,7% a fine 2021), in presenza anche di un tasso di deterioramento del bonis migliore rispetto alle attese.Ila giugno 2022 - pari a 190 milioni di euro - è risultato inferiore rispetto a quello registrato nel primo semestre del 2021. Il tasso disi è attestato al 64,1% (62,7% a fine 2021), dato "elevato se si considera la sempre più contenuta quota di sofferenze in portafoglio e l'elevata componente di crediti non performing assistiti da garanzie reali", si legge nella nta sui conti."Il Gruppo BCC Iccrea è fortemente focalizzato sul nuovo Piano Strategico e i risultati del primo semestre dimostrano chesia in relazione alle iniziative volte a migliorare la redditività strutturale, sia in termini di complessivo presidio del rischio", ha commentato il"Sul, pur rimanendo attenti alle possibili conseguenze dell'evoluzione del conflitto russo-ucraino, in assenza comunque di esposizioni dirette di rilievo nei confronti di tali paesi, siamo- ha aggiunto - Nella seconda parte dell'anno proseguiremo nell'esecuzione delle numerose iniziative già definite che porteranno a migliorare ulteriormente la situazione tecnica complessiva del Gruppo".