Piazza Affari procede in rialzo: balzano Nexi e TIM

(Teleborsa) -, facendo leggermente meglio del resto di Eurolandia che viaggia sulla parità. I mercati restano concentrati sulle prossime mosse della Fed, per nulla scontate nonostante i positivi dati dell'inflazione. In unclima tranquillo tipico di Ferragosto spiccano alcune store di Bue-Chips.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.786,7 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 93,5 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +207 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,04%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 25.066 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); poco sotto la parità il(-0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, brillacon un forte incremento (+5,41%), di riflesso ai rumors di interesse di una società di private equity.Ottima performance per, che registra un progresso del 4,14%, dopo che Bloomberg ha scritto di un progetto di semi-statalizzazione del Gruppo cullato da Fratelli d'Italia con l'intervento di CDP.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,27%, mentreavanza dell'1,09%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -2,50%.Calo deciso per, che segna un -1,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+3,78%),(+2,27%),(+2,00%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.