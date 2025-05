Borse europee deboli. Bene Piazza Affari con Tenaris e banche

Tenaris

(Teleborsa) -, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. I listini del Vecchio Continente sono incerti dopo due sedute consecutive di guadagni spinti dal cambio di rotta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle minacce tariffarie nei confronti dell'UE.A Milano spicca il rialzo di, dopo che il CdA ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,2 miliardi di dollari da eseguire entro un anno. Bene anche le, dopo che Moody's ha intrapreso azioni di rating su 16 istituti finanziari italiani, in scia al passaggio da stabile a positivo dell'outlook sul Governo italiano e il miglioramento delle condizioni operative per le banche in Italia, e dopo che Jefferies ha alzato i target price sulle principali banche italiane. Poco mossa, dopo che la casa automobilistica ha ufficializzato il veterano dell'azienda Antonio Filosa come CEO.Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale del PIL del 1° trimestre ha confermato la crescita congiunturale di +0,1%, mentre i prezzi di produzione di aprile hanno mostrato cali di -4,3% m/m e -0,8% a/a sulla scia del ribasso dell'energia. Il tasso di disoccupazione di maggio della è rimasto stabile al 6,3%.Lenei successivi 12 mesi sono aumentate ulteriormente di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 3,1%, il livello più alto da febbraio 2024, secondo il consueto rapporto della BCE L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,132. Lieve aumento dell', che sale a 3.313 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,57%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +94 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%, resta vicino alla parità(-0,13%), e piatta, che tiene la parità.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,35%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 42.764 punti. Sulla parità il(-0,17%); leggermente positivo il(+0,31%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,46%. In luce, con un ampio progresso del 2,83%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,69%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,34%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Tra i(+2,48%),(+1,79%),(+1,27%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,06%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,50%.