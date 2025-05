Borse europee in rialzo. A Milano scende TIM con Cassazione che prende tempo

TIM

(Teleborsa) -, proseguendo il recupero in seguito alda parte dell'amministrazione statunitense nei confronti dell'Europa in attesa di trovare un'intesa. Domenica, Donald Trump ha dichiarato che avrebbe rinviato la scadenza dell'imposta del 50% sull'UE al 9 luglio, in seguito a una richiesta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. A Milanodi, dopo che la ha sollevato d'ufficio la questione sulla correttezza dell'impugnazione sulla sentenza di primo grado relativa alla restituzione del canone versato nel 1998, allungano i tempi per incassare 1 miliardo di euro.Sul fronte macroeconomico, ina maggio ladelle imprese industriali è cresciuta a -10,3 da -11, quella delle famiglie (come da stima preliminare) a -15,2 da -16,6 e quella delle aziende di servizi è scesa solo marginalmente a 1,5: l'indice di situazione economica (ESI) della Commissione UE è salito a 94,8 (contro 94,1 atteso e 93,8 precedente).Il, partito stamattina, ha mostrato un andamento piuttosto sostenuto, chiudendo la prima giornata con una richiesta da parte della clientela retail pari a 3,14 miliardi di euro.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. Crollo dell'(-1,51%), che ha toccato 3.292,2 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,36 dollari per barile, in forte calo dell'1,88%.Torna a salire lo, attestandosi a +97 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,46%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%,avanza dello 0,69%, e piatta, che tiene la parità.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 40.125 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 42.635 punti. Guadagni frazionali per il(+0,47%); come pure, in moderato rialzo il(+0,57%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,56%),(+2,60%),(+2,48%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,17%. Tentenna, che cede l'1,31%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.di Milano,(+5,44%),(+4,91%),(+2,16%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,01%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.