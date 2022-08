Tinexta, Intermonte conferma Buy: focus su utilizzo proventi cessione

Intermonte

Tinexta

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 36 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il risultati del primo semestre del 2022, che gli analisti descrivono come "in linea con le attese". Sono state riviste le stime per tenere conto della cessione della divisione Credit Information & Management.Intermonte continua a valutare positivamente il titolo, in quanto Tinexta dovrebbe beneficiare di:delle imprese esposte al processo di digitalizzazione; opportunità ditra divisioni; ulteriori accrescitiveper entrare in nuove aree geografiche, ampliare la base clienti e completare l'offerta di prodotti."Nei prossimi mesi, riteniamo chedella divisione Credit Information & Management, considerando che la potenza di fuoco nei prossimi anni sarà piuttosto consistente (oltre 400 milioni di euro nei prossimi 3 anni)", si legge nella ricerca.