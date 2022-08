Lowe's, vendite inferiori alle attese su debole domanda fai-da-te

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registratodi 27,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 luglio 2022), rispetto ai 27,6 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2021. Lesono diminuite dello 0,3%. L'è stato di 3 miliardi di dollari, in linea con i risultati dello scorso anno, e l'è stato di 4,67 dollari, rispetto ai 4,25 dollari dello stesso periodo del 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 4,58 dollari su ricavi per 28,1 miliardi di dollari.Lesono state influenzate dalla primavera ridotta e dalla minore domanda in alcune categorie discrezionali, che è stata parzialmente compensata da un aumento del 13% delle vendite dei"Sono lieto che il nostro team abbia guidato il miglioramento del margine operativo e gestito efficacemente l'inventario nonostante le, un chiaro riflesso della nostra incessante attenzione alla disciplina operativa e alla produttività", ha commentato ilLa società oravendite totali e comparabili perverso l'estremità inferiore della sua guidance, reddito operativo e EPS diluito verso la fascia alta. "Ciò riflette le prestazioni di vendita del primo semestre e le aspettative per la continua forza del segmento professionale e il miglioramento delle tendenze fai-da-te", viene sottolineato nella nota sui conti.