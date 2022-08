Sanofi interrompe test per farmaco carcinoma mammario. Titolo in calo

Sanofi

Sanofi

(Teleborsa) -, gruppo farmaceutico francese, sta, un degradatore del recettore degli estrogeni volto a. La decisione si basa sull'esito di un'analisi intermedia della Fase 3 di sperimentazione dell'AMEERA-5. Un comitato indipendente di monitoraggio dei dati (IDMC) ha infatti rilevato che l'amcenestrant in combinazione con palbociclib "non soddisfaceva il limite prestabilito per la continuazione rispetto al gruppo di controllo e ha raccomandato di interrompere lo studio".L'azienda continuerà a rivedere i dati e. Tutti gli altri studi sull'amcenestrant, compreso il carcinoma mammario in fase iniziale (AMEERA-6), saranno interrotti.In discesa, che si attesta a 82,3, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 80,69 e successiva a 79,09. Resistenza a 85,31.