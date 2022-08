USA, richieste di mutui settimanali in diminuzione

(Teleborsa) - Tornano a diminuire lenella settimana al 12 agosto. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 2,3%, dopo il +0,2% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste diè sceso del 5,4% (-82% rispetto allo stesso periodo del 2021), mentre quello relativo allesegna un decremento dello 0,8% (-18% rispetto a un anno fa).Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che isono scesi al 5,45% dal 5,47% della settimana precedente."L'attività di richiesta di mutui è stata inferiore la scorsa settimana, con richieste complessive in calo di oltre il 2%- ha affermato, vicepresidente associato per le previsioni economiche e di settore di MBA - Le richieste di acquisto di case hanno continuato a essere frenate dal rapido prosciugamento della domanda, a causa di tassi ipotecari elevati, accessibilità difficile e una prospettiva più cupa per l'economia che ha tenuto gli acquirenti in disparte"."Tuttavia, se la crescita dei prezzi delle case rallenta in modo più significativo e i tassi ipotecari si abbassano,- ha aggiunto - Il tasso fisso a 30 anni è rimasto di oltre due punti percentuali in più rispetto a un anno fa al 5,45%, ma è sceso di oltre 50 punti base rispetto al massimo di giugno 2020 del 5,98%, fornendo un po' di sollievo agli acquirenti sul mercato".