Vaiolo scimmie, unico produttore vaccino "non più certo di poter soddisfare domanda"

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica che è anche l'unica produttrice del più avanzato vaccino contro il vaiolo delle scimmie, ha affermato che, in quanto i casi della malattia continuano ad aumentare in tutto il mondo. "È una. La domanda continua a crescere e non è più certo che possiamo continuare a soddisfare la domanda, che stiamo affrontando anche con l'aggiornamento del nostro sito di produzione esistente in Danimarca", ha detto a Bloomberg Rolf Sass Sorensen, vicepresidente dell'azienda.La società danese è un'azienda di vaccini completamente integrata e focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini salvavita. È leader globale nei vaccini contro il vaiolo ed è"Stiamo cercando modi per ottenere aiuto dai partner in tutte le varie fasi di produzione del vaccino - ha spiegato Sorensen - Stiamo ancheper aumentare la capacità. Non abbiamo negoziazioni concrete in lavorazione con i produttori di massa, ma stiamo indagando e guardando quali opzioni ci sono".Dal 1° gennaio 2022, casi di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) da. Al 15 agosto 2022, sono stati segnalati all'OMS un totale diin laboratorio e 141 casi probabili, inclusi. Dal 13 maggio 2022, un'elevata percentuale di questi casi è stata segnalata da paesi senza una trasmissione del vaiolo delle scimmie precedentemente documentata. "Questa è la prima volta che casi e catene di trasmissione prolungate sono stati segnalate in paesi senza collegamenti epidemiologici diretti o immediati con aree dell'Africa occidentale o centrale", evidenzia l'OMS.La conferma di un caso di vaiolo delle scimmie, in un paese, è considerata un focolaio. L'inaspettata comparsa del vaiolo delle scimmie in diverse regioni nell'iniziale assenza di collegamenti epidemiologici con le aree dell'Africa occidentale e centrale, suggerisce che potrebbe esserci stata una. L'OMS valuta il rischio globale come "Moderato". A livello regionale, l'OMS valuta il rischio nella regione europea come "Alto".