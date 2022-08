Cisco, outlook positivo su miglioramenti in supply chain

Cisco

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nei settori del networking e dell'IT, ha registrato undi 13,1 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 giugno 2022), uguale allo stesso periodo del 2021. L'è stato di 2,8 miliardi di dollari, o 0,68 dollari per azione, rispetto ai 3 miliardi di dollari, o 0,71 dollari per azione, del quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. L'è stato di 3,4 miliardi di dollari, o 0,83 dollari per azione. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 82 centesimi su ricavi per 12,7 miliardi di dollari.Per l', la societàricavi in crescita a un tasso del 4-6% su base annua e un utile per azione adjusted compreso tra 3,49 e 3,56 dollari. Le aspettative degli analisti erano per indicazioni di un utile per azione adjusted di 3,53 dollari e ricavi annuali di 52,8 miliardi di dollari."Dopo un aprile difficile a causa delle chiusure legate al COVID a Shanghai, ileggermente nella seconda metà del quarto trimestre e proseguendo fino all'inizio del trimestre in corso", ha affermato l'amministratore delegato Chuck Robbins nella call con gli analisti.Il management si è detto ottimista per l'esercizio in corso. "", ha detto il CFO Scott Herren. A differenza dell'industria dei personal computer, che sta subendo un forte declino, la tecnologia di rete e di sicurezza rimane essenziale per le aziende, ha aggiunto Herren, specificando che questo genere di cose "non sono facoltative".