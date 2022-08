FED, Mary Daly: tassi non saranno alzati e poi tagliati rapidamente

(Teleborsa) - Unal meeting didella Banca centrale americana è un modo "ragionevole" per portare i costi di finanziamento a breve termine a poco più del 3% entro la fine dell'anno e poco oltre questa soglia nel 2023. Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve di San Francisco, in una intervista a a CNN International. Una volta raggiunta questa soglia, andrebbe mantenuta e non tagliata rapidamente, ha aggiunto l'economista."Dobbiamo aumentare il tasso, almeno fino a neutrale, che è di circa il 3%, ma probabilmente in territorio restrittivo: un po' sopra il 3% quest'anno e un po' più sopra il 3% l'anno prossimo - ha aggiunto - Penso davvero alla".La Federal Reserve ha alzato i tassi di, portandoli a un intervallo compreso tra il 2,25% e il 2,5%, dopo un aumento delle stesse dimensioni alla riunione di giugno e aumenti minori nei mesi precedenti. Nei verbali dell'ultima riunione, diffusi ieri sera, non sono emerse indicazioni per l'entità del prossimo meeting."Abbiamo molto lavoro da fare alla FED per riportarci alla stabilità dei prezzi - ha detto Daly nel corso dell'intervista - Vogliamoin cui aumenteremo molto rapidamente quest'anno e poi taglieremo in modo aggressivo l'anno prossimo".