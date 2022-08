Applied Materials, fatturato trimestrale record e outlook positivo

Applied Materials

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce apparecchiature, servizi e software per la produzione di chip, ha generato undi 6,52 miliardi di dollari nel suo terzo trimestre (che si è concluso il 31 luglio 2022), in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Su base rettificata, la società ha registrato undel 46,2%, undi 1,68 miliardi di dollari (in calo del 3% rispetto a un anno fa) e undi 1,94 dollari. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 1,79 dollari su ricavi per 6,28 miliardi di dollari.La società ha generato 1,47 miliardi di dollari innel periodo e ha1,23 miliardi di dollari agli azionisti, inclusi 1 miliardo di dollari in riacquisti di azioni e 225 milioni di dollari in dividendi."Applied Materials ha prodotto un, ma le continue sfide della catena di approvvigionamento hanno limitato la nostra capacità di soddisfare la domanda e la nostra massima- ha affermato il CEO Gary Dickerson - Siamo fiduciosi nella nostra capacità di superare i venti contrari macroeconomici e rimaniamo molto positivi sulla forza a lungo termine del mercato dei semiconduttori e sulle nostre enormi opportunità di crescita".Le entrate dovrebbero essere di 6,65 miliardi di dollari, più o meno 400 milioni di dollari, nel, rispetto ai 6,57 miliardi di dollari stimati dagli analisti (dati Refinitiv).