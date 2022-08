Bavarian Nordic, accordo per aumentare produzione vaccino vaiolo scimmie

Bavarian Nordic

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica che è anche l'unica produttrice del più avanzato vaccino contro il vaiolo delle scimmie, ha stipulato un(GRAM), un produttore a contratto con sede negli Stati Uniti, per ilJYNNEOS. Il trasferimento tecnologico del processo produttivo a GRAM è già stato avviato. L'obiettivo è completare il trasferimento tecnologico entro tre mesi, un processo che normalmente potrebbe richiedere fino a nove mesi, consentendo così a GRAM di iniziare la produzione entro la fine dell'anno.Aggiungendo la capacità di GRAM di evadere una parte significativa degli ordini ricevuti dalle autorità statunitensi, Bavarian Nordic sarà in grado di accelerare la consegna delle fiale negli Stati UnitiLa società aveva già adottato diverse misure per aumentare la capacità del proprio sito di produzione in Danimarca, che ora opera a una capacità doppia rispetto a prima dell'epidemia di vaiolo delle scimmie nel maggio 2022, con l'aspettativa di un ulteriore aumento nei prossimi mesi."Parallelamente, la società staper aumentare ulteriormente la capacità di produzione al fine di migliorare l'accesso globale al vaccino", si legge in una nota.La società danese è un'azienda di vaccini completamente integrata e focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini salvavita. È leader globale nei vaccini contro il vaiolo ed èper il vaccino contro il vaiolo delle scimmie da Stati Uniti, Europa e Canada.