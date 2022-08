Cineworld, WSJ: società si prepara a dichiarare bancarotta

Cineworld

Cineworld

(Teleborsa) -, il secondo operatore di cinema più grande del mondo,, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal. Il gruppo britannico avrebbe ingaggiato avvocati di Kirkland & Ellis LLP e consulenti di AlixPartners per fornire consulenza sul processo di fallimento. La società quotata a Londra dovrebbe presentaree sta valutando la possibilità di avviare una, secondo quanto scrive il quotidiano finanziario.Due giorni fa la società aveva comunicato che ia causa di una lista di film limitata, che dovrebbe continuare fino a novembre 2022. Stava valutando diverse opzioni strategiche "sia per ottenere liquidità aggiuntiva sia per ristrutturare potenzialmente il proprio bilancio attraverso un'operazione di deleveraging globale".registra una, attestandosi a 3,469centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,185 e successiva a quota -1,1. Resistenza a 7,871.