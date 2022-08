Emendamenti decreto Aiuti bis, Pacifico (Anief): Sindacato in prima linea a tutela lavoratori

(Teleborsa) - Il Presidente nazionale Anief,oggi è tornato a parlare della manifestazione che si terrà a Roma, il 30 agosto in piazza Santi Apostoli, dalle ore 10.30 alle 12.30.“Manifestiamo insieme a Roma ancora una volta con Anief per far presentare in V e VI Commissione del Senatoche”:"Ancora una volta con Anief, anche se è agosto, perché il 1° settembre sarà troppo tardi, non potranno più essere presentati emendamenti al decreto Aiuti bis. Il Governo ha ignorato la scuola nel decreto Aiuti bis e noi manifestiamo per far sentire la nostra voce: non è uno sciopero, ma bisogna solo aderire, d, sottolinea il sindacalista autonomo.Il sindacato ha anche comunicato i contatti per avere informazioni sull’organizzazione della manifestazione,