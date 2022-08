BPER, approvato progetto fusione con Carige e Banca del Monte di Lucca

BPER Banca

Banca Carige

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione die Banca del Monte di Lucca hannodelle due banche in BPER. L'attuazione della fusione consentirà di, ossia il rafforzamento competitivo e la crescita in territori limitatamente presidiati, il conseguimento di sinergie di costo e di ricavo, garantendo nel contempo il mantenimento di un elevato profilo di solidità patrimoniale, ricorda una nota della banca emiliana.Dopo l'di controllo di Carige (che a sua volta detiene il controllo di Monte Lucca) dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di intervento e la seguente, BPER è giunta a detenere il 93,9% del capitale ordinario di Carige e 1 azione di risparmio Carige. Inoltre, conè arrivata a detenere una partecipazione in Carige pari al 94,4% del capitale sociale.Le banche hanno anchenelle seguenti misure: 0,360 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria di Carige, pari a 9 azioni ordinarie BPER ogni 25 azioni ordinarie di Carige; 11.234 azioni ordinarie BPER per ogni azione di risparmio di Carige oppure 10.785 azioni privilegiate BPER per ogni azione di risparmio di Carige; 0,045 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria di BML, pari a 9 azioni ordinarie BPER ogni 200 azioni ordinarie di BML.