Da riforma pensioni a Quota 41, le parole di Ghiselli (CIV Inps)

(Teleborsa) - "Il sistema previdenziale regge, il bilancio dell'Inps è solido. Ma attenzione con le proposte di rottamazione e decontribuzione. Rischiano di aprire buchi e di far saltare i conti". Lo dicepresidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica.Su quota 41, proposta dalla Lega in campagna elettorale, sottolineaPerò quando si valuta l'impatto di misure come quota 41 o l'anticipo a 64 anni si deve prevedere che solo una quota degli aventi diritto poi aderisce: per quota 100 è stato il 40%. Per la componente contributiva di ogni anticipo non si tratta di spesa extra, ma solo di un anticipo di spesa".Ghiselli assicura inoltre che il bilancio dell'Inps non è a rischio: "No, nel 2021 la spesa previdenziale è cresciuta dell'1,2% in modo fisiologico, allineata all'inflazione. Il bilancio è solido, anche se viene da anni di emergenza che Inps ha affrontato con un organico molto ridotto: siamo a 24mila, ma dovremmo essere a 30mila dipendenti. Nonostante questo l'istituto ha retto in pandemia. Non è stato uno sforzo da poco".