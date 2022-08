Regno Unito, Citi stima inflazione al 18% a inizio 2023

Citi

(Teleborsa) -prevede che, a causa di aumenti delle bollette energetiche che spingeranno il costo della vita nella "stratosfera". Lo si legge in una nota firmata da Benjamin Nabarro, chief UK economist della banca. Inoltre, viene stimato che il prezzo massimo per le bollette energetiche in Gran Bretagna salirà a 3.717 sterline in ottobre (da 1.971 di oggi), quindi salirà a 4.567 sterline a gennaio e poi a 5.816 sterline ad aprile.Nabarro ha affermato che le nuove previsioni di Citi hanno tenuto conto di un aumento del 25% dei prezzi all'ingrosso del gas la scorsa settimana e di un aumento del 7% dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità. "Anche con l'indebolimento dell'economia, i dati della scorsa settimana hanno riaffermato chepotrebbe accelerare", ha affermato.Inoltre, ha affermato che la domanda ora è "sia sull'inflazione che sull'economia reale". "Per ora, pensiamo che i commenti di Liz Truss indichino solo una compensazione limitata per l'inflazione - ha evidenziato - Sebbene i rischi rimangano sbilanciati verso un ulteriore supporto". Truss è la candidata dei Tory che dovrebbe prendere il posto di Boris Johnson come primo ministro.