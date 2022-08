Tlc, Codacons: costi dismissione mai superiori a canone mensile

(Teleborsa) - In riferimento ai contratti di telefoniamigrando a diversa compagnia telefonica, anche prima della scadenza dell'eventuale offerta sottoscritta, in quest'ultimo caso potrà sostenere dei costi per il passaggio al nuovooperatore. Quando si cambia operatoreLo ricorda Codacons Lombardia, citando quanto stabilito da Agcom e Corte di Cassazione. "Nel caso di recesso dal contratto - continua la nota del Codacons - il precedente operatore può addebitare dei costi di dismissione o migrazione della linea che però non possono eccedere il"Attenzione alle bollette che ricevete perché molto spesso le compagnie telefoniche gonfiano i costi nel caso di disattivazione della linea e di migrazione a diverso operatore" afferma il presidente nazionale del Codacons"Molti consumatori - spiega - ci segnalano di aver spesso ricevuto alcune fatture dal vecchio operatore anche dopo aver concluso ogni rapporto con la precedente società di telefonia, e nel