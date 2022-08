Nordstrom taglia outlook: inflazione colpisce domanda

Nordstrom

(Teleborsa) -, colosso statunitense della grande distribuzione, ha registrato unpari a 4,10 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 luglio), rispetto ai 3,66 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Lesono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale 2021, superando i livelli di vendita pre-pandemia, e il(GMV) è aumentato del 12,2%.L'è salito a 126 milioni di dollari, o 77 centesimi per azione, da 80 milioni di dollari, o 49 centesimi per azione, un anno prima. L'è stato di 0,81 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,80 dollari su ricavi per 3,97 miliardi di dollari."Sebbene i nostri risultati trimestrali fossero coerenti con le nostre prospettive precedenti, il, principalmente presso Nordstrom Rack - ha affermato il CEO Erik Nordstrom - Stiamo adeguando i nostri piani e prendendo provvedimenti per navigare questa dinamica a breve termine, compresoe delle spese alle tendenze recenti, e rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare i nostri obiettivi strategici e finanziari a lungo termine".Nordstrom ha affermato cheche le entrate dell'aumenteranno dal 5% al ??7%, un livello inferiore rispetto alla precedente aspettativa di crescita dal 6% all'8%. La società prevede un utile per azione rettificato per l'anno fiscale 2022 tra 2,30 e 2,60 dollari, rispetto ai 3,20-3,50 dollari stimati in precedenza.