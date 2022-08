Rialzo controllato per l'indice delle società High Tech italiane (+0,44%), guizzo positivo per Eems

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Ftse MidCap

Seco

Wiit

Sesa

bassa capitalizzazione

Eems

Exprivia

Eurotech

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 134.903,9, in recupero dello 0,44%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,68% a 735.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,57%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,35%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,05%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 7,98%.Risultato positivo per, che lievita del 3,12%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,85% sui valori precedenti.