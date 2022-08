Workshop formativo Udir domani 25 agosto per discutere dell'impiego delle risorse del PNRR

(Teleborsa) -, a Roma, per verificare le strategie di intervento in vista dell’imminente nuovo anno scolastico. Parteciperà anche, sottosegretario di Stato del ministero dell'Istruzione.Al, organizzato dal sindacato, si parlerà dellee del possibile commissariamento delle scuole che non utilizzano le, per dotarle di laboratori e renderle quindi sempre più digitali. Si parlerà anche della messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti scolastici."Per questo importante evento di confronto abbiamo scelto lo slogan 'Insieme per una scuola che voli in alto", spiega il Presidente di Udir,, aggiungendo "è nostra intenzione raccogliere le istanze di tutti i dirigenti che parteciperanno all’incontro, ad iniziare dai neo immessi in ruolo, per poterli includere in una piattaforma condivisa da portare avanti in vista dell’anno scolastico impegnativo che ci attende"."Nel condurre il ruolo centrale, con le tante responsabilità che devono assolvere, questi dirigenti dello Stato non devono sentirsi soli, ma accompagnati sempre dall’azione del sindacato. Per questo motivo - ribadisce il sindacalista - le idee e le proposte dei nostri dirigenti sono alla base dell’azione di Udir, noi siamo solo l’asse terminale di una organizzazione che vuole migliorare la scuola a partire da chi dirige gli oltre 8 mila istituti scolastici collocati nel territorio italiano".