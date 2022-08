Novartis annuncia spin-off e quotazione di Sandoz (farmaci generici)

Novartis

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha annunciato, in una nuova società autonoma quotata in borsa, tramite uno spin-off del 100%. L'operazione mira a massimizzare il valore per gli azionisti creando la prima azienda europea di farmaci generici e un leader mondiale nei biosimilari. La Sandoz standalone avrebbe sede in Svizzera e, con un programma"La nostra revisione strategica ha esaminato tutte le opzioni per Sandoz e ha concluso che uno spin-off del 100% è nel- ha commentato Joerg Reinhardt, presidente del consiglio di amministrazione di Novartis - Uno spin-off consentirebbe ai nostri azionisti di beneficiare dei potenziali successi futuri die offrirebbe tesi di investimento differenziate e chiare per le singole attività".Sandoz ha generatoper 9,6 miliardi di dollari nel 2021 e ha servito oltre 100a livello globale con una forte presenza in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Sandoz sfrutterebbe il suo forte marchio e sosterrebbe la sua posizione di leader globale continuando a investire nelle aree strategiche chiave di biosimilari, antibiotici e medicinali generici.Novartis continuerà inoltre a portare avanti l'implementazione della sua annunciata nell'aprile 2022 e rimarrà impegnata nel suo forte rating investment grade e nelle priorità di allocazione del capitale, incluso il dividendo annuale in crescita (CHF), sottolinea la società.