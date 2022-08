Concorso Straordinario bis, Ministero chiarisce su accantonamenti ma Anief conferma protesta

(Teleborsa) - Ilha fornito alcune irelative al, indicando che saranno gliregionali e territoriali a valutare, in base alla data presunta di pubblicazione delle graduatorie di merito, se i posti accantonati potranno essere assegnati dalleattraverso il sistema informatizzato oppure se dovranno essere coperti dallefino all’arrivo dei vincitori dello Straordinario bis."Al fine di dare di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi - recita la Nota ministeriale 30998 - si ritiene che, qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilita` del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attivita` didattica gestite con il sistema informativo".Il sindacato autonomo della scuolaper chiederedi tutti i partecipanti al concorso Straordinario bis e il loro utilizzo fino al completo esaurimento e scenderà in Piazza a Roma martedì prossimo 30 agosto per protestare."Le precisazioni sui posti accantonati servono a gestire le immissioni in ruolo, ma non risolvono i problemi delle liste ristrette di vincitori e del loro mancato utilizzo sino al completo esaurimento. Rimangono in piedi i nostri ricorsi al giudice e le forme di protesta del sindacato, a partire dalla manifestazione di piazza prevista martedì mattina a Roma", commenta il Presidente del sindacato