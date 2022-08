MSCI: Atlantia tra 4 multinazionali "Infrastrutture di trasporto" più efficaci su ESG

Atlantia

(Teleborsa) - L'agenzia di rating internazionale MSCI ESG Ratings, specializzata sulla sostenibilità e sulle pratiche di governance, hadi, holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità, da "BBB" ad "AA". Con questo avanzamento, Atlantia èdell'indice MSCI ACWI (che tiene traccia di migliaia di titoli in 48 diversi paesi).Tra le principali motivazioni del miglioramento del rating, c'è la capacità del gruppo di, mediante una programmazione efficiente e sostenibile delle modalità di utilizzo del territorio e attraverso l'impiego di buone pratiche per il confronto con le realtà territoriali. SignificativiAtlantia ricorda che ad aprile 2022 è stata la prima azienda italiana, e una tra le poche al mondo, adelle proprie attività, con lo scopo di azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040. Oltre il 98% degli azionisti ha approvato il piano di azione per il clima.Tra glisul fronte della sostenibilità ci sono anche il miglioramento del rating ESG da C+ a B+ da parte di Refinitiv, la conferma dell'inserimento nell'indice FTSE4Good e nell'indice MIB ESG.