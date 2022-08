Porsche scalda i motori per l'IPO, valutata fino a 85 miliardi

Porsche

(Teleborsa) - L'offerta pubblica iniziale ( IPO ) di, una delle più grandi in Europa, procede a dispetto del contesto di mercato difficile.La casa automobilistica tedesca ha raccolto nella fase di pre-ordini l'interesse degli investitori per l'intera offerta, con valutazioni comprese tra 60 e 85 miliardi di euro.Secondo le ultime indiscrezioni l'annuncio della quotazione a Francoforte potrebbe arrivare nella prima settimana di settembre. Tra coloro che sono disponibili a investire figurano grandi fondi, come T Rowe Price Group e Qatar Investment.