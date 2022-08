UK, bollette in aumento dell'80% con nuova revisione del regolatore

(Teleborsa) - The Office of Gas and Electricity Markets (), l'autorità di regolamentazione dell'energia britannica, ha annunciato cheenergetiche dei consumatori a una media di, da 1.971 sterline all'anno, in autunno. Si tratta di un aumento dell'. Il tetto massimo limita la tariffa standard che i fornitori di energia possono fatturare ai clienti domestici per la bolletta combinata di elettricità e gas in Inghilterra, Scozia e Galles. Viene ricalcolato da Ofgem durante tutto l'anno per riflettere i prezzi del mercato all'ingrosso e altri costi del settore.L'Authority ha anche avvertito che le previsioni sul mercato del gas in inverno indicano che "i". Non ha fornito proiezioni sul tetto di prezzo per gennaio, quando entrerà in vigore la successiva revisione del price cap,"perché il mercato rimane troppo volatile"."Il pacchetto di sostegno del governo sta fornendo aiuto in questo momento, ma èper affrontare l'impatto degli aumenti dei prezzi in arrivo a ottobre e nel prossimo anno - ha commentato il CEO Jonathan Brearley - Stiamo lavorando con ministri, associazioni di consumatori e industria su una serie di opzioni per il Primo Ministro entrante che richiederanno un'azione urgente"."La- ha aggiunto il numero uno dell'Ofgem - Con il giusto supporto in atto e con le autorità di regolamentazione, il governo, l'industria e i consumatori che lavorano insieme, possiamo trovare un modo per superare tutto questo".