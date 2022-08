Ulta Beauty scivola nonostante rialzo guidance

Ulta Beauty

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,96% nonostante la società abbia alzato la guidance dopo un secondo trimestre positivo."La forte domanda dei consumatori e lo slancio diffuso in tutta la nostra attività sono continuati mentre i nostri team hanno eseguito i nostri piani - ha affermato Dave Kimbell, amministratore delegato - Per il trimestre, abbiamo ottenuto una crescita delle vendite comparabile a due cifre in tutte le principali categorie e una maggiore redditività, a dimostrazione della forza del nostro modello e dell'impegno dei nostri team".A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 428,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 407,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 449,5.