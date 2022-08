Boeing

(Teleborsa) -ha deciso di abbandonare gli aeromobili A-330 in flotta, che saranno sostituiti da 16 B-787, il cui valore di acquisto è di 4,6 miliardi di dollari.L’accordo commerciale trae la compagnia aerea di Taiwan attenua però solo di poco la perdita della gara per la fornitura di 292 aeromobili destinati a quattro compagnie aeree cinesi, che è stata appannaggio proprio di Airbus per un valore di commessa pari a 37 miliardi di dollari.