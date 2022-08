Future USA positivi anticipano rimbalzo Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, tra circa di mezz'ora.I mercati americani sono così orientati a scrollarsi di dosso i timori innescasti dalla conferma, da parte della Federal Reserve, della linea dura per contenere l'inflazione . D'altronde il discorso del, molto atteso, ha trasmesso il messaggio da falco che gli operatori di mercato stavano aspettando.Intanto, il Future sul Dow Jones sale dello 0,34% a 32.206 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,40% a 4.046 punti. Stessa impostazione per il contratto sul Nasdaq che avanza dello 0,61% a 12,560 punti.