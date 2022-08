HP crolla a Wall Street, pesano vendite terzo trimestre

Hp Inc

(Teleborsa) - Si muove in perditamostrando una flessione del 7,23% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni sono i dati sulle vendite del terzo trimestre, risultate deludenti, colpite dal crollo del 32% del numero di notebook venduti. Il produttore di pc e stampanti ha chiuso il periodo con un giro d'affari in calo del 4,1% a 14,66 miliardi di dollari e inferiore alle attese degli analisti di 15,74 miliardi.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,35 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,79. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,84.