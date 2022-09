Elezioni, Italo: biglietti scontati per raggiungere il proprio Comune di residenza e votare

(Teleborsa) - Per raggiungere il proprio Comune di residenza e votare alle, congli elettori possono usufruire di particolari riduzioni e risparmiare fino al 70%. Grazie a una convenzione tra Italo e il Ministero dell’Interno – fa sapere Italo in una nota – si può acquistare fino al 25 settembre un biglietto di andata e ritorno in Smart in tariffa Flex con una riduzione del 70%. L'accordo estende la scontistica anche ai passeggeri che acquistano un biglietto in tariffa Economy, dedicando loro uno sconto del 60%.Ildeve avvenire in una data compresa tra il 16/09 e il 25/09 mentre ildeve avvenire in una data compresa tra il 25/09 e il 05/10.è possibile utilizzare l'apposito link sul sito "italotreno" (valido anche da mobile site) tramite il quale lo sconto dedicato è applicato direttamente sulla tariffa. In alternativa è possibile contattare Pronto Italo al numero 060708, recarsi in stazione presso le biglietterie Italo oppure tramite agenzie di viaggio.A bordo di Italo, in occasione del viaggio di ritorno, per la validità del biglietto dovranno essere esibiti ile lacon il timbro dell'avvenuta votazione.