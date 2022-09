Titoli di Stato, Gros-Pietro: "non dare preteste alla speculazione"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Le scommesse dei fondi fanno parte della speculazione, che si muove quando i fondamentali le danno qualche speranza di guadagno. L'importante è non creare queste situazioni. Quando si creano delle variazioni di fondo, la speculazione le incrementa, le moltiplica. Non bisogna dare dei pretesti alla speculazione". Lo ha detto il presidente di, a margine del forum The European House - Ambrosetti di Cernobbio."Credo che la caduta delnon se l'aspettava nessuno, almeno nel sistema economico italiano e internazionale. Tuttavia, questo è quello che è accaduto, anche glinon possono che prenderne atto", ha continuato Gros-Pietro. "L'importante è che un momento costruttivo dell'Europa, come è stato quello de, non deve essere perso. Bisogna andare avanti su questa strada".Per il presidente di Intesa Sanpaolo "quello che si sta dimostrando nellaè che viene messo in discussione un ordine centrato su una preminenza americana, nuovi operatori si mettono in campo, la Cina naturalmente. In tutto questo, se l'Europa non è unita, se non ha un suo programma di sviluppo, rischia di essere soccombente. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo avere in mente:dobbiamo vedere l'Italia come una parte dell'Europa".