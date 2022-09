Energia, Franco: in arrivo decreto, ma limiti bilancio

(Teleborsa) - "La possibilità di fiscalizzare l'aumento del costo dell'energia trova dei limiti nel nostro bilancio pubblico con il. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio, confermando che il governo interverrà con un decreto lal'aumento dei prezzi non basta più. "Il punto importante è ridurre il prezzo", ha aggiunto facendo riferimento al "dibattito sul ruolo del Ttf" in corso in Europa.Il titolare del Tesoro ha tirato una linea facendo il punto sull'azione di Governo sottolineando che sul tema dei rincari di gas ed elettricità il Governo è intervenuto concon uno stanziamento complessivo diestituendo al sistema economico le entrate che provenivano dalla ripresa produttiva e dall’inflazione". Ma alla fine di quest'anno il conto per il Paese, in termini di importazioni nette di energia, potrebbe arrivare a quota, tre punti di Pil, andata verso i Paesi produttori."Quest'anno abbiamo cercato di accelerare mirando a ottenere l'indipendenza dal gas russo entro il 2024, ma in realtà stiamo correndo per, ha aggiunto Franco.Sul PIL: dopo un aumento delil Paese continua ad essere avviato verso un percorso di crescita", nonostante le "prospettive di rallentamento dell’economia mondiale" a causa del "continuo incremento dei prezzi del gas e dell’energia in generale e un progressivoGrazie però a una ""il secondo trimestre è cresciuto dell'1,1%", incremento che assieme alla buona performance dei primi tre mesi dell'anno "porta la crescita acquisita per quest’anno al 3,5%". A fare da traino,Sul"I costi di produzione delle opere stano salendo e dovremo trovare modalità di finanziamento per poter costruire tutte le opere previste”, sottolineando che "completare la costruzione del Pnrr è fondamentale". "Credo - ha aggiunto -