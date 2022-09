GB, Scope Ratings: "Politica di bilancio immediata sfida di credibilità per il governo Truss"

(Teleborsa) - Nominata oggi nuova leader Tory, la premier britannica entrante Liz Truss si trova ad affrontare condizioni economiche insolitamente difficili. È quanto sottolineacommentando in un report l'eredità lasciata da Boris Johnson alla nuova premier e le sfide che la attendono a partire da domani.Il primo problema legato all'specifico del Regno Unito, – rileva l'agenzia di rating – è legato allche nel Paese rappresenta circa il 25% del debito residuo. Una percentuale maggiore rispetto alle altre principali economie europee come Germania (4%) e Francia (11%).La– evidenzia Scope Ratings – è immediatamente messa in gioco a causa delle sueTruss promette un ampio spettro di cambiamenti tra cui rilevanti impegni di spesa, riforma fiscale e un riesame dello scenario legislativo e fiscale del Paese.Ile l'– secondo l'agenzia di rating – potrebbero indebolire le finanze pubbliche, determinando rischi per l'economia britannica che suggeriscono che la crescita sarà lenta. Inoltre, le proposte di riforma delle autorità di regolamentazione finanziaria e della Banca d'Inghilterra sollevano dubbi sulla possibilità di salvaguardare la loro indipendenza.