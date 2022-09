Gorno Tempini (CDP): "Going green non basta, servono azioni concrete"

(Teleborsa) - "Le sfide per ESG sono molto rilevanti ma è una buona notizia il fatto che continuiamo a essere concentrati sul tema malgrado quel che succede intorno a noi.Così il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento alla Italian Sustainability Week di Borsa Italiana dedicata alle tematiche Environmental, social and governance, sottolineando che per CDPhe ha identificato 10 aree di intervento come la transazione energetica e la circular economy. Inoltre integriamo gli aspetti, ha ricordato.- ha proseguito-. Il primo concetto è che dire solo, che riguardano i processi di business, prodotti, servizi, supply chain. Dobbiamo essere consapevoli che quando diciamoSoprattutto, ha aggiunto Gorno Tempini su sollecitazione dalla presidente di Borsa Italiana,"dobbiamo continuare a studiare, raccogliere dati, confrontare le ancora le tante differenze tra cosavuol dire negli Usa e nelle Ue. C'è un grande lavoro che i regolatori devono fareDel resto, "i benefici di lungo periodo sono sotto i nostri occhi.Esg va tradotta in azioni che migliorino la performance nelle nostre aziende, della nostra economia e delle nostra società", ha concluso.