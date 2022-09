Finanza sostenibile: al via Italian Sustainability Week di Borsa Italiana

(Teleborsa) - Prende il via oggi,la sesta edizioneparte delL’evento - informa una nota -con oltre 80 relatori che approfondirannonel corso dei cinque giorni di conference. Spazio anche a esperienze di “collective engagement” a supporto della crescita della finanza sostenibile in Italia.Le società italiane partecipanti alla Sustainability Week incontreranno in oltreper discutere la loro visione strategica sui temi di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e piani di investimento green. Nello specifico 56 società quotate, 3 non quotate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze incontrano virtualmente 177 investitori da 1in rappresentanza di 95 case di investimento domestiche e internazionali. In agenda anche più di 230 incontri con analisti finanziari.Le 56 società quotate hanno una(dato a fine luglio 2022) e rappresentano circa il 58% dell’intera capitalizzazione dei mercati azionari italiani. Tra le società anchquotati sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana/Euronext.rappresentati a testimonianza di come i temi legati alla sostenibilità siano sempre più trasversali e includano tutto il tessuto produttivo e finanziario del Paese.L'8 settembre verrà inoltre organizzata un'edizione speciale dell'in presenza a Palazzo Mezzanotte, dove una selezione di società quotate e non quotate del settore delle infrastrutture e dell’energia incontrerà investitori e analisti nazionali e internazionali in oltre 360 meeting per discuter"LSono temi fondamentali in questo momento per le imprese e per i soggetti pubblici e privati che abbiamo coinvolto nella sessione di apertura dedicata al PNRR", diceper il quale la conference "Nel dettaglio, informa la nota, le società che partecipano agli incontri sono: A2a, Acea, Amplifon, Anima Holding, Aquafil, Assicurazioni Generali, Autogrill, Autostrade per l’italia, Banca Generali, Banca Ifis, Banca Mediolanum, Banco BPM, Campari, Cassa Depositi e Prestiti, Cementir Holding, Credito Emiliano, De Nora, Dovalue, Enav, Enel, Eni, Erg, F i l a, Ferrari, Ferrovie dello Stato Italiane, Fiera Milano, Fincantieri, Finecobank, Gvs, Hera Group, Igd Siiq, Illimity Bank, Intesa Sanpaolo, Inwit, Iren Group, Italgas, Italmobiliare, Iveco Group, Leonardo, Maire Tecnimont, Marr, Mediobanca, Ministry of Economy and Finance, Moncler, Pirelli c Poste Italiane, Rai Way, Sabaf, Salcef Group, Sanlorenzo, Seri Industrial, Sesa, Snam, Tamburi Investment Partners, Terna, Unicredit, Unipol, Unipolsai, Webuild, Wiit.