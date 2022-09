Mostra del Cinema di Venezia, A2A presenta "In viaggio con Azzurra"

(Teleborsa) - Si terra` oggi la proiezione delche sara` presentato alle 19.30 presso l'Hotel Excelsior in occasione dellaall'interno del programma di appuntamenti curati dallaPresentato in anteprima nella cornice dello scorso 27 luglio,e` uno short movie dedicato ai giovani e alla salvaguardia del Pianeta. La breve pellicola ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da un'idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi ambientali, che – spiega A2A in una nota – con la sua ironia e la sua schiettezza vuole dare consigli per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela dell'ambiente. Prodotta daper la regia di, il corto racconta il "viaggio sostenibile" di quattro ragazzi che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole sottolineare l'importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunita`."La presentazione dello short movie in occasione del Festival del Cinema di Venezia – sottolinea la società nella nota – e` un ulteriore tassello dell'impegno di A2A per dare voce ai giovani e promuovere il dialogo intergenerazionale per diffondere comportamenti quotidiani rispettosi dell'ambiente. A2A ha infatti scelto di parlare ai ragazzi percorrendo la strada della creativita`: oltre alla realizzazione di 'In viaggio con Azzurra', lo scorso luglio e` stato inoltre presentato il primo bilancio di sostenibilita` del Gruppo rivolto alla Generazione Z e Alpha, realizzato con strumenti innovativi che traducono il Bilancio Integrato nel linguaggio dei piu` giovani".