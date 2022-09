Newlaf Food acquista altre azioni proprie

Newlat Food

Newlat Food

(Teleborsa) -ha comunicato che, dalll'1 al 31 agosto 2022, ha(pari allo 0,13% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,75 euro per uncomplessivo di, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022.A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 4.092.850 azioni proprie pari al 9,32% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,22%.