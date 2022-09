Volkswagen chiude in rosso: Board pronto ad approvare IPO Porsche

Volkswagen

(Teleborsa) - Giornata no per, che si avvia a chiudere gli scambi con una perdita del 3,96% sui valori precedenti. Il Board ogg9i si prepara ad approvare l'IPO delle azioni privilegiate Porsche, nel tentativo di raccogliere fondi per finanziare la transizione green. È prevista anche l'approvazione della vendita di un pacchetto del 25% delle azioni di voto del produttore di auto sportive a Porsche Automobil Holding, la società attraverso la quale le famiglie Piech e Porsche controllano il gruppo Volkswagen.Su base settimanale, il trend del titolo VW è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 145,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 141,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 149,4.