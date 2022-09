In calo la Borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -a causa delle tensioni internazionali e dei pessimi dati sul commercio estero cinese. A preoccupare i mercati anche le mosse restrittive delle banche centrali mentre si attende la riunione di settembre della Fed., ilè in calo (-0,71%), mentre il Topix cede lo 0,57%. Fa peggio la piazza diche registra un decremento dell'1,40%.In ordine sparso le borse cinesi, conche segna un -0.08% ein vantaggio dello 0,24%. Fa peggio la borsa dicon un calo dell'1,82%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, pensate la piazza di(-1,94%); sulla stessa linea(-0,57%),(-0,38%) e(-0,46%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,53%; sulla stessa linea, negativo(-1,37%).Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dello 0,73% sui valori precedenti. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 6 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,14%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,63%.