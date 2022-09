Seco conferma guidance dopo 1° semestre in forte crescita

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso ildel 2022 conpari a 94,1 milioni di euro, in crescita del 125% rispetto allo stesso periodo del 2021; la crescita organica è stata pari al 61%, mentre la crescita a parità di perimetro attuale (includendo i risultati delle società acquisite dal 01.01.2021) al 49%. L'è stato pari a 20,1 milioni di euro e lpari a 8,6 milioni di euro, in aumento rispettivamente del 116,3% e dell'85,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente."Sono soddisfatto dei risultati semestrali che, nonostante il perdurare dello shortage di componenti e il, mostrano ricavi e margini in forte crescita - ha commentato il- L'incremento del business CLEA dimostra la bontà della nostra strategia di evoluzione. L'aumento del numero di dispositivi connessi e di clienti interessati alle funzionalità della nostra piattaforma software di IoT-AI, insieme con la crescita dell'order backlog e della pipeline di nuove opportunità, ci consente di guardare con ottimismo alla seconda parte dell'anno e al 2023".L'adjusted diminuisce passando da un debito netto pari a 125,8 milioni di euro al 31 marzo 2022 a un debito netto pari a 122,6 milioni di euro al 30 giugno 2022, con un miglioramento di 3,2 milioni di euro per effetto della redditività del business e della positiva gestione del capitale circolante netto.L'importante aumento della domanda da parte di clienti nuovi ed esistenti ha generato una significativa crescita dell', pari a 174 milioni di euro al 31.08.22 (rispetto a un importo pari a 101 milioni di euro osservato, a parità di perimetro attuale, nello stesso periodo del 2021). "I design win, la pipeline e l'order intake monitorati su base mensile suggeriscono, inoltre, come la robusta crescita organica possa essere considerata strutturale e duratura", sottolinea la società.Lasui ricavi di fine anno pari a 200 milioni di euro, comunicata al mercato in data 19 aprile 2022, è pertanto