A picco Wall Street dopo dati inflazione. FED verso maxi-rialzo

(Teleborsa) -, a causa di una. I dati dei prezzi al consumo aumentano la probabilità che la Federal Reserve attui il terzo aumento consecutivo dei tassi di interesse di 75 punti base e. "È probabile che la materializzazione dei rischi di inflazione al rialzo provochi un aumento dei tassi da parte della FED di 100 punti base alla riunione del FOMC di settembre", ha addirittura scritto Nomura in una nota post-pubblicazione dei dati, aggiungendo di continuare ad aspettarsi un aumento di 50 punti base a novembre e ora anche un altro aumento di 50 punti base a dicembre.Il dato dell'inflazione sopra le attese è stato determinato da un calo meno pronunciato di alcune categorie (ad esempio prezzi di auto usate) e un freno del calo di alcune categorie di spesa più collegate alla fase post-pandemica, ha fatto notare Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di. Secondo l'esperto, c'è "la, ossia accelerare ora il rialzo dei tassi per cercare di ottenere un freno dell'inflazione generale più marcato già a fine anno".Ilche accusa un ribasso del 2,58%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'crolla del 2,91%, scendendo fino a 3.991 punti. In netto peggioramento il(-3,99%); sulla stessa linea, pessimo l'(-3,14%).. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,98%),(-3,84%) e(-3,82%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,87%.Scende, con un ribasso del 4,68%.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,49%.Crolla, con una flessione del 7,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,9%; preced. 9,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,84 Mln barili).