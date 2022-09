Deforestazione, Parlamento UE approva a larga maggioranza nuovo regolamento

(Teleborsa) - Una serie di obblighi agli operatori economici per evitare di immettere sul mercato dei prodotti legati alla deforestazione. È quanto prevede la versione rafforzata e più ambientalista della, che la Commissione aveva presentato nel novembre 2021, approvata oggi a Strasburgo a larghissima maggioranza dalla plenaria del Parlamento europeo.Ilha ottenuto57 contrari e 123 astensioni. Il regolamento proposto dalla Commissione europea mira a ridurre la deforestazione e il degrado forestale causati dall'espansione dei terreni agricoli per produrre determinate materie prime come cacao, caffè, olio di palma, soia e legno o per consentire l'allevamento di bovini. Il Parlamento europeo chiede di responsabilizzare le imprese imponendoagli operatori che immettono sul mercato dell'Ue, e esportano fuori dall'Ue, queste materie prime o altri prodotti legati alla deforestazione.Gli Stati membri, responsabili dell'attuazione del regolamento, dovrebbero imporreLa plenaria di Strasburgo ha chiesto inoltre dianche agli allevamenti di suini, ovini e caprini, pollame, e alle coltivazioni di granturco e gomma, prodotti a base di olio di palma, nonché al carbone di legna e alla carta. Gli emendamenti che avrebbero voluto escludere dall'ambito di applicazione i prodotti di cuoio e pellame sono stati bocciati. Sono stati respinti anche degli emendamenti che avrebbero annacquato la definizione di "degrado delle foreste", che fa scattare gli obblighi del regolamento, aggiungendo la condizione che il degrado sia "irreversibile" o addirittura che riguardi solo le foreste "primarie" ormai pressoché inesistenti in Europa.Infine,che dovranno ora controllare che non vi siano prodotti o attività legati alla deforestazione in tutti i titoli in cui investono o nelle attività che finanziano.Con il voto di oggi, la plenaria di Strasburgo ha dato mandato alla suaper iniziare ildel regolamento. L'obiettivo è giungere all'approvazione definitiva in tempo per i vertici delle Nazioni Unite sul clima e la biodiversità alla fine del 2022.