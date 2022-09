Iccrea Banca, emesso bond Senior Preferred da 350 milioni di euro

Citi

Credit Agricole

Mediobanca

Santander

Unicredit

(Teleborsa) -ha collocato un, a tasso fisso, di durata 5 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il titolo (che rientra nel programma EMTN da 3 miliardi di euro) è stato emesso alla pari, con una cedola del 6,375% ed un rating atteso da parte di S&P e Fitch pari a, rispettivamente, BB e BB-.L'obiettivo dell'operazione è proseguire nel graduale avvicinamento aldi gruppo ed. "L'ottima partecipazione da parte degli investitori, sia italiani che esteri - commenta il DG Mauro Pastore - conferma la fiducia del mercato verso il Gruppo BCC Iccrea e le nostre progettualità per i prossimi anni. In un momento segnato da forte volatilità dei mercati, con questa emissione abbiamo voluto dare fiducia e stabilità nei rendimenti ai nostri investitori".Gli ordini sono pervenuti da. In termini di distribuzione geografica il 46% è stato allocato a investitori italiani, seguono il Regno Unito (17%), Germania (16%), Francia (10%), Svizzera (5%), BeNeLux (2%) e Altri (4%). In termini di tipologia di investitori, la quota maggiore di allocazione è andata a Fondi (53%), seguiti da Banche (46%) e altri (1%).L'finale di 600 milioni di euro ha permesso di incrementare l'ammontare emesso rispetto al target originale di 300 milioni di euro, e di abbassare il coupon di 1/8 di punto percentuale rispetto alle condizioni iniziali, spiega la banca in una nota. Il Bond, emesso nel format Long 5NC4, ha scadenza Settembre 2027, con l’opzione per l’emittente di procedere al rimborso anticipato a Settembre 2026.Il collocamento è stato curato, in qualità di, daCIB, Iccrea Banca,