Senato, si sblocca Dl Aiuti bis: da bollette a smart working, gli interventi

(Teleborsa) - Si sblocca il decreton attesa di conversione al Senato: trovata (finalmente) l'intesa altra i gruppi sull'emendamento del governo su. Lo riferiscono i presidenti delle commissioni bilancio,(M5S), e Finanze,(Pd) esprimendo "soddisfazione" per la sintesi trovata sul testo che dovrebbe sbloccare l'iter del decreto aiuti bis a Palazzo Madama. Al netto del nodo Superbonus, il decreto approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto contiene misure daNello specifico,. È quanto stabilisce, tra l'altro, l'emendamento del Governo al decreto aiuti bis sul quale è stata trovata l'intesa tra i gruppi e che sarà depositato questa mattina nelle commissioni bilancio e finanze del Senato. La disposizione si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge. Lapoi che alle imprese che hanno nel loro cassetto fiscale vecchi crediti, precedenti al decreto dello scorso novembre che ha introdotto la stretta anti-frode, sia consentito di asseverare questi crediti ex post per poterli cedere usufruendo della riduzione di responsabilità.estensione agli ultimi mesi dell'anno del bonus sociale per luce e gas (con allargamento dell'Isee a 12mila euro), introduzione di tariffe agevolate per i clienti "vulnerabili", il congelamento delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura fino al prossimo maggio.Sostegno che passa anche attraverso il rafforzamento, per il secondo semestre 2022, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per: la legge di Bilancio lo aveva introdotto allo 0,8%, il dl lo porta al 2%.Tra le modifiche in emendamento, unaIn particolare, arriva la proroga a fine anno dello smart working per i fragili e i genitori di figli fino a 14 anni (scaduto in estate, non era entrato nel provvedimento originale, ma da sempre caldeggiato dal ministro Orlando).Arriva infineper sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi nel pagamento delle bollette elettriche.